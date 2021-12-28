السيسي: كل إللي معاه قرشين أو باع أرض ويبني عمارات يعيش في وهم الاستثمار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المواطنين الذين يسيرون على الدائري يجب عليهم أن يروا حجم العمران المتواجد ويرون عدد الأسر القاطنة بهذه العمارات "الساكنين ليسوا كثيرين".

وأضاف الرئيس السيسي خلال تصريحاتة في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة: “كل مواطن معاه قرشين أو باع أرض يذهب لبناء عمارات علي قد ما يقدر.. المواطن يظن أن هذا استثمار وأنه ضمن فلوسه”.

وتابع الرئيس السيسي: “أنا خايف يكون عندنا وهم لأن هذا الاستثمار من الصعب أن يأتي بأرباح، والدولة دخلت في العمران لتحول القبح إلى الشكل الذي يستحقه كل إنسان في مصر”.