عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أستاذ تمويل يحدد عوامل نجاح ونهوض أي مشروع استثماري للدولة

صدى البلد

 قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن عوامل نجاح أي مشروع استثماري محددة وواضحة منها: الخطة الاستثمارية والخطط البديلة والحوكمة واحترافية الإدارة لافتا إلى حديث الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في صعيد مصر اليوم الثلاثاء والذي تناول رؤية الدولة الاستثمارية في إطار النهوض بشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف بدرة، أن الرؤية الاستراتيجية للنهوض الاستثماري في الدولة التي استعرضها الرئيس السيسي تستهدف تحقيق قيمة مضافة في السوق المصري ليس فقط تحقيق أرباح ممثلة في أرقام لافتا إلى أن نجاح اي استثمار حكومى للدولة يصب في صالح فرص التشغيل والإنتاج لباقي قطاعات الاستثمار الحكومية الأخرى.

وأوضح بدرة أن أحد أهم عناصر نجاح الفرصة الاستثمارية هو الحوكمة والتي تعني فصل الملكية عن الإدارة، مشيرا إلى جهود الدولة في إعادة هيكلة إدارات شركات قطاع الأعمال العام ومواجهة الصعوبات الموروثة من عشرات السنين والمتراكمة من خسائر منذ عقود.

وأضاف أن الدولة لا تختار الخيار السهل في حل مشكلة شركات قطاع الأعمال وهو التصفية ولكن تستهدف رؤية الدولة النهوض والتطوير لتكون شركات قطاع الأعمال منافس في السوق وتتحول من الخسائر إلى القيمة المضافة والربحية واستفادة الاقتصاد المصري منها في عديد من النواحي منها فرص العمل والحصول على منتجات محلية محل الاستيراد وزيادة فرص التصدير وغيرها.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإدارة والتسعير والحكومة هي عوامل استمرار نجاح المشروع الإنتاجي.

وأضاف خلال الاحتفال بافتتاح أعمال التطوير والتوسعات بمصنع كيما للأسمدة بأسوان، إن نظم الري والزراعة الحديثة تؤدي إلى تقليل كمية السماد المستخدمة بأقل من 40 أو 50% من المستخدمة في الزراعات التقليدية، وبذلك الزراعات الحديثة تقلل استخدام الأسمدة وتساهم في زيادة الصادرات للخارج.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإدارة الجيدة ليس بها خواطر وتتمثل في عدم تعيين أحد ليس له مكان في المصانع أو أن لديه أحد الأقارب في المصنع، متابعا : «المصانع ديه مكنتش نقطة طيبة على مدار العشرين سنة اللي فاتت»

واستطرد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا : «مش عايزين نرجع للخراب مش عايزين مصنع كيما يتدهور تاني»، متابعا أن إصلاح الإدارة بالقطاع العام يتطلب دخول القطاع الخاص شريكا بالمشروعات.

بدرة مصطفى بدرة عوامل نجاح الاستثمار الرئيس السيسي الخطة الاستثمارية

ترشيحاتنا

بعد إدراجه في اليونسكو| حوار خاص مع صاحب كتاب «ملكات الحرير» لتوثيق تراث الأزياء الفلسطينية.. صور

عقب تجديد تعاقده.. مصطفى محمد يقود تشكيل جالطة سراي أمام دنيزلي سبور

مستقبل الجمهورية الجديدة.. 140 مليار جنيه يغيرون وجه التعليم قبل الجامعي في 7 سنوات

قرار أمريكي عاجل بعد تفشي متحور أوميكرون

كيما2 وأسوان الجديدة ليسا نهاية القصة|السيسي ينهي سنوات تخريد الصعيد وطمس هويته

حكم إيداع المال في البنوك.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

شاحنة تقتحم مسجدا وتدهس المصلين في جدة |فيديو

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

الإسكان: الدولة تعمل على تطبيق الحد الأدنى لـ الأجور لجميع القطاعات.. فيديو

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

عاجل .. وزير النقل يعلن موعد ارتفاع أسعار تذاكر القطارات| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تبدأ الاحتفال بـ 2022.. هل تعرف الفرق بين الكريسماس ورأس السنة ؟

بحلول العام المقبل.. شركة بريطانية تقترب من توفير الإنترنت عالميا عبر قمر صناعي

عفريت.. شاهد لحظة اختفاء قطة بطريقة مرعبة أثناء جلوسها في المطبخ|فيديو

صدمة للأطباء.. استخراج إسورة من أمعاء طفل سعودي| صور

فيديو

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

الشقيقة الكبرى.. هذه أدوار مصر لدعم القضايا العربية ..فيديو

بتكلفة 700 مليار جنيه.. حياة كريمة داخل كل بيت في مصر.. فيديو

تجربة مصرية مبهرة.. الرئيس السيسي يحقق أمن مصر المائي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ