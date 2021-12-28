أستاذ تمويل يحدد عوامل نجاح ونهوض أي مشروع استثماري للدولة

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن عوامل نجاح أي مشروع استثماري محددة وواضحة منها: الخطة الاستثمارية والخطط البديلة والحوكمة واحترافية الإدارة لافتا إلى حديث الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في صعيد مصر اليوم الثلاثاء والذي تناول رؤية الدولة الاستثمارية في إطار النهوض بشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف بدرة، أن الرؤية الاستراتيجية للنهوض الاستثماري في الدولة التي استعرضها الرئيس السيسي تستهدف تحقيق قيمة مضافة في السوق المصري ليس فقط تحقيق أرباح ممثلة في أرقام لافتا إلى أن نجاح اي استثمار حكومى للدولة يصب في صالح فرص التشغيل والإنتاج لباقي قطاعات الاستثمار الحكومية الأخرى.

وأوضح بدرة أن أحد أهم عناصر نجاح الفرصة الاستثمارية هو الحوكمة والتي تعني فصل الملكية عن الإدارة، مشيرا إلى جهود الدولة في إعادة هيكلة إدارات شركات قطاع الأعمال العام ومواجهة الصعوبات الموروثة من عشرات السنين والمتراكمة من خسائر منذ عقود.

وأضاف أن الدولة لا تختار الخيار السهل في حل مشكلة شركات قطاع الأعمال وهو التصفية ولكن تستهدف رؤية الدولة النهوض والتطوير لتكون شركات قطاع الأعمال منافس في السوق وتتحول من الخسائر إلى القيمة المضافة والربحية واستفادة الاقتصاد المصري منها في عديد من النواحي منها فرص العمل والحصول على منتجات محلية محل الاستيراد وزيادة فرص التصدير وغيرها.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإدارة والتسعير والحكومة هي عوامل استمرار نجاح المشروع الإنتاجي.

وأضاف خلال الاحتفال بافتتاح أعمال التطوير والتوسعات بمصنع كيما للأسمدة بأسوان، إن نظم الري والزراعة الحديثة تؤدي إلى تقليل كمية السماد المستخدمة بأقل من 40 أو 50% من المستخدمة في الزراعات التقليدية، وبذلك الزراعات الحديثة تقلل استخدام الأسمدة وتساهم في زيادة الصادرات للخارج.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإدارة الجيدة ليس بها خواطر وتتمثل في عدم تعيين أحد ليس له مكان في المصانع أو أن لديه أحد الأقارب في المصنع، متابعا : «المصانع ديه مكنتش نقطة طيبة على مدار العشرين سنة اللي فاتت»

واستطرد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا : «مش عايزين نرجع للخراب مش عايزين مصنع كيما يتدهور تاني»، متابعا أن إصلاح الإدارة بالقطاع العام يتطلب دخول القطاع الخاص شريكا بالمشروعات.