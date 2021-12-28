الرئيس السيسي: الدولة تدخلت في العمران لتحول القبح لشكل يستحقه المواطن..فيديو

قال الرئيس السيسي :" انا خايف يكون عندنا وهم لأن هذا الاستثمار من الصعب أن يأتي بأرباح " والدولة تدخلت في العمران لتحويل القبح إلى الشكل الذي يستحقه كل انسان في مصر .

وأضاف الرئيس السيسي خلال تصريحاتة في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة ، إن كل مواطن معاه قرشين او باع أرض يذهب لبناء عمارات علي قد ما يقدر ، وقال:" المواطن يظن أن هذا استثمار " وأنه ضمن فلوسه .

وأوضح الرئيس السيسي ، إن المواطنين الذين يسيرون على الدائري يجب عليهم أن يروا حجم العمران المتواجد ويرون عدد الأسر القاطنة في هذه العمارات قائلا: " الساكنين ليسوا كثيرين ".