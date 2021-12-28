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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

من الثمانينيات إلى الألفينيات.. قصة رحلات الجامعات من رأس البر وفايد إلى الملاهي

صدى البلد

شهدت فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ، انطلاق كبير في الأنشطة الترفيهية في الجامعات، حيث استطاع الطلاب أن يصنعوا لهم العديد من الذكريات مع زملائهم من خلال السفر للأماكن المختلفة والتي قد يكونوا يزورونها للمرة الأولي حيث كانوا يميلوا الي السفر للأماكن الشاطئية.


كان رأس البر وفايد والإسكندرية هي الوجه الأولى لسفر الطلاب حيث كان يقيمون في أماكن مخصصة للطلاب أو في فنادق توفرها لهم الجامعة من خلال الحجز ، ويستمتع الطلاب من خلال هذه الرحلات ، بممارسة الانشطه الشاطئية، كما يمارسون لعب الكرة الطائرة وكرة القدم.

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بينما كانت ومازالت الفيوم هي وجهة الرحلات خلال هذه الفترة وحتي الآن ، والتي يكون لها أجواء مختلفة وأكثر جاذبية للطلاب ، فبعض الرحلات كان يقيم بها الطلاب في خيم الأمر الذي يجعلها اكثر اختلافا.

بينما أصبحت الرحلات حاليا بها مزيد من التشويق من خلال توجهها إلى " الملاهي" بينما توسع الطلاب في السفر إلى شرم الشيخ والغردقة ، لنشهظ أيضا توجه كبير علي مدار الفترة السابقة وخاصة في فصل الشتاء بإقامة رحلات إلي الأقصر وأسواق.

شرم الشيخ فصل الشتاء

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