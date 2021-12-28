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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تحبط محاولة مسعف متهم بقتل الطفلة "مكة" الانتحار من شرفة غرفة التحقيق

صدى البلد

أحبط أعضاء النيابة العامة، محاولة مسعف الانتحار من شرفة غرفة التحقيق أثناء استجوابه في اتهامه وزوجته بقتل الطفلة "مكة" عقب استدراجها وسرقة قرطها الذهبي بمنطقة الطالبية.

ونجح عدد من أعضاء النيابة، في إقناع بالتراجع عن الانتحار، بعدما حاول القفز من نافذة غرفة التحقيق، وعندما حيث قفز خارج الشرفة ليتوقف على حافتها الخارجية  مهددا بالانتحار، وتواصل معه عدد من أعضاء النيابة العامة، واقنعوه بالتراجع عن التخلص من حياته وأعادوه لغرفة التحقيق مرة اخرى وتم استكمال التحقيقات.

ونسبت النيابة العامة للمتهم وزوجته تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وخلال سماع أقواله شرع المتهم في الانتحار، لكن أعضاء النيابة نجحوا في إقناعه بالتراجع عن تلك الفكرة، وأثبتت هذه الواقعة في تحقيقات النيابة العامة.


كان قسم شرطة الطالبية، تلقى بلاغًا يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، إلى مستشفى الهرم، دون نبض تمامًا، ولم تستجب للإسعافات الأولية.

وبالانتقال إلى المستشفى، التقت قوات الأمن والدة الطفلة «مكة» المجني عليها، وأكدت أن ابنتها كانت تلهو في الشارع واختفت فجأة، وبالبحث عنها عثرت عليها أعلى سطح العقار الذي تسكن فيه بدون قرطها الذهبي.

تبين من الفحص، أن سائق سيارة إسعاف قتلها هو وزوجته، وتبين أنه يبلغ من العمر 38 عامًا، وزوجته 34 عامًا، تمكنت قوات الأمن، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعقيد عمرو حجازي مفتش المباحث والمقدم محمد نجيب رئيس المباحث، من ضبطهما واعترفا أنهما مرتكبا الواقعة بقصد سرقتها.

وكشفت التحريات أن المتهمين استدرجا المجني عليها بالحلوى لشقة سكنهما وخنقوها وسرقوا حلقها وألقوها أعلى السطح وفروا هاربين.
 

اعضاء النيابة العامة النيابة العامة

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