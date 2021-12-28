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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يعلن ارتفاع أسعار تذاكر السكة الحديد قريبا

احمد موسى
احمد موسى

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه لأهل الصعيد من افتتاح مشروعات في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وقف على جميع مشكلات الصعيد لتحديد مسار السنوات القادمة.

 

وأضاف  أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، : « الرئيس تحدث عن الكثير من القضايا التي تخص أهل الصعيد»، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ 1952 لم يقم رئيس مصري بقضاء أسبوع كامل في صعيد مصر لمتابعة أعمال تطوير وافتتاح مشروعات قومية لتوفير فرص العمل للشباب.

 

وأكد أحمد موسى، أن الرئيس دعا شركات القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية، منوها ان المشروعات بأموال قروض حسب تصريحات الرئيس السيسي.


وأعلن موسى، ان غدا سوف يتم بدء تشغيل القطارات الجديدة للسكة الحديد، وردد موسى: « ارتفاع أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد قريبا». 

الإعلامي أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي أهل الصعيد الرئيس السيسي تذاكر قطارات السكة الحديد الصعيد

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