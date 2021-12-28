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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كرة يد.. منتخب مصر يهزم قطر 26 /23 وديًا

صدى البلد

حقق المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد الفوز على نظيره القطري بنتيجة 26/23 ، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة الدحيل بقطر، ضمن استعدادات المنتخبين للإرتباطات الرسمية المقبلة.

وسيطر "كوماندوز اليد" على مجريات المباراة بالكامل، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 13/12، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني وتنتهي المباراة بنتيجة 26/23.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره القطري في مباراة ودية أخرى، يوم الخميس المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال في هذه المباراة 20 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: كريم هنداوي، عبد الرحمن حميد، محمد علي

الدائرة: إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، أحمد عادل، وسام نوار، خالد وليد

الجناح الأيمن: أكرم يسري، عمر خالد كاستلو

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر، يحيى خالد، محسن رمضان

صانع ألعاب: سيف الدرع، أحمد خيري

الظهير الأيسر: علي زين، يحيى الدرع، عبد الرحمن فيصل

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد شارك في دورة السعودية الودية، بمشاركة منتخبات السعودية والبحرين والمغرب، ويعود بعد مباراتي قطر إلى القاهرة، ثم يسافر إلى فرنسا للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي الودية، حيث يواجه فرنسا 7 يناير، ويلعب مع الدنمارك 9 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الأفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022، إلا أن الاتحاد المصري لكرة اليد قرر استكمال معسكر المنتخب حتى نهاية المشاركة ببطولة الدوري الذهبي في فرنسا.

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