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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنصوة: خطاب الرئيس السيسي مع رؤساء الجامعات كان تاريخيا

دكتور عبدالعزيز قنصوة
دكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية

 أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بالزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي، واجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ.

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية تعمل وفق التوجيهات التي أشار إليها الرئيس السيسي من حيث ضرورة ربط منظومة البحث العلمي بالصناعة بمفهومها الشامل، فضلاً عن إتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبكرة لإيجاد حلول علمية للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية في كافة المجالات.

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وأكد أن جامعة الإسكندرية شاركت في العديد من المشروعات القومية المقامة على أرض مصر حاليا، ووقعت العديد من اتفاقيات التعاون مع منشآت صناعية كبرى لربط الجامعة بالصناعة.

وطالب رئيس الجامعة عمداء الكليات بالتعاون في وضع استراتيجية لربط كل كلية بالتخصص الصناعي الذي يرتبط بطبيعة الدراسة بالكلية، وضرورة التواصل مع قطاعات الصناعة وعقد شراكات وبروتوكولات تعاون معهم، وتبادل شباب أعضاء هيئة التدريس كل في مجاله وتخصصه سواء للمصانع او المستشفيات أو البنوك أو الشركات وغيرها من المؤسسات.

وأشار إلى أن ذلك سينعكس على حياه عضو هيئة التدريس العلمية والاكاديمية ويزداد خبرة في تخصصه، ويستطيع ان يطور من تلك الصناعة بناءً على خلفيته العلمية والاكاديمية.

وأكد قنصوه على عمداء الكليات تنفيذ برامج لاكتشاف الطلاب الموهوبين، علمياً ورياضيا وثقافياً، ووضع آليات  لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم من خلال مركزالتطوير المهني، وحاضنات الأعمال بجامعة الإسكندرية، وعقد اجتماع دورى مع هؤلاء الطلاب وتقديم كل الدعم اللازم لأفكارهم ومقترحاتهم.

الاسكندرية الرئيس السيسي البحث العلمي كفر الشيخ المشروعات القومية المجلس الاعلى للجامعات جامعة الإسكندرية

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