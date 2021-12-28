أحمد موسى: لأول مرة منذ 1952 نرى رئيس جمهورية يظل أسبوعا كاملا في الصعيد

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة منذ 1952 نرى رئيس جمهورية يظل أسبوعا كاملا في الصعيد لافتتاح مشروعات قومية تخدم أهالي الصعيد.



وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس تناول موضوعات ومجالات مختلفة وتحدث بكل صراحة.



وأضاف أحمد موسى أن الرئيس دعا خلال أسبوع الصعيد القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع العام، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كشف مصدر تمويلات المشروعات القومية الجاري تنفيذها ومصدر القروض.



وأوضح أحمد موسى أنه تم اليوم إزالة آخر عربة من القطارات القديمة من على خطوط السكك الحديدية، موضحا أن أسعار التذاكر سوف تبدأ في الزيادة وذلك بعد تجديد القطارات وتقديم خدمة مميزة.



وأشار أحمد موسى، إلى أنه سيتم اليوم أو غدًا إعلان زيادة أسعار تذاكر القطارات وذلك بعد افتتاحات اليوم، موضحا أن القطارات كانت مزدحمة والخدمة فيها ليست جيدة، حيث كانت دورات المياه غير نظيفة في قطارات الدرجة الأول.





