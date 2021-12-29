محاكمة المتهمين بالتجمهر والقتل العمد في المطرية

تنظر الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تاجيل محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير علي السلطات العامة في إعمالها بإستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بإستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حامليين للأسلحة النارية والذخائر. كما وجهت لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية.