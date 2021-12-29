نائب بالشيوخ عن مبادرة الـ100 ألف شقة مفروشة: الدولة تضع المواطن نصب أعينها

قال النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ إن المبادرات الرئاسية، تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع المواطن نصب أعينها، وتشمله بكل أوجه الرعاية والدعم، مؤكداً أن الرئيس حريص تماماً على مد شبكة الحماية الاجتماعية، والمشاركة في العمل الخيري لصالح المواطنين، كي يعيش كل مواطن مصري حياة كريمة، بها كل الخدمات، من مسكن ومأكل وملبس، وخدمات متوفرة له بكل سهولة ويسر، وهو ما يحدث الآن بالفعل على أرض الواقع.

وأضاف النائب هشام سويلم فى تصريح خاص ، أن العمل يدخل في مجالات كثيرة، كما أن استهداف حوالي 5 ملايين مواطن من خلال العمل الخيري؛ إنجاز كبير يحسب للدولة المصرية ولكل من شارك فيه لصالح بلده والنقلة الكبيرة فى حياة المواطنين.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالحجم الكبير الضخم من المبادرات والمشروعات الخيرية التي تصب في صالح قطاع كبير من المواطنين خاصة في القرى والريف .

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تدخلت في مجال الإسكان من أجل وقف البناء القبيح .

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أثناء افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة، أمس:" نعمل على توفير شقق مفروشة للإيجار".

وتابع الرئيس السيسي: "قلت هعمل 100 ألف شقة ايجار بفرشهم.. والله هعملها"، مضيفا:" يعني يا عريس وعروسة خش عيش في الشقة وادفع إيجار".



وافتتح الرئيس السيسي مدينة أسوان الجديدة كما تفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات



وقام الرئيس السيسي أيضا بتفقد معرض الحرف التراثية في أسوان وأشاد بجودة المعروضات.