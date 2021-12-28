موجز السوشيال.. حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة "ما بحبك" .. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية.
مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا
حمادة هلال يشارك جمهوره حكمة ذهبية من الجيم
"غادة عبد الرازق" تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير
مصطفى حجاج برفقة اسعاد يونس من كواليس حلقته مع صاحبة السعادة
إبراهيم سعيد: مجموعة الزمالك والوداد الأسهل في دوري أبطال أفريقيا
بعد إعلان المجموعات.. هاشتاج قرعة دوري إبطال إفريقيا يتصدر تويتر
كريستيانو عن فوزه بجائزة أفضل هداف في التاريخ بدبي: حلم آخر تحقق
بالأحمر الناري.. سمية الخشاب تتألق في جلسة تصوير الكريسماس