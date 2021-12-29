الرئيس السيسي : سنوفر 100 ألف شقة مفروشة للإيجار بفرشها.. نواب: تتيح فرص عمل جديدة للشباب ومسكن بأسعار مخفضة

تضامن النواب: بناء 100 ألف شقة إيجار مفروشة دعمًا جديدًا للمواطن

إسكان النواب: بناء 100 ألف شقة مفروشة بالإيجار يوفر سكنًا كريماً ووظائف

نائب بالشيوخ: الدولة تضع المواطن نصب إعينها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تدخلت في مجال الإسكان من أجل وقف البناء القبيح .

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أثناء افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة: "نعمل على توفير شقق مفروشة للإيجار وقلت هعمل 100 ألف شقة إيجار بفرشها.. والله هعملها"، مضيفا:" يعني يا عريس وعروسة خش عيش في الشقة وادفع إيجار".

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن بناء 100 الف شقة ايجار مجهزة ومفروشة بشكل لائق بالإيجار بأسعار مخفضة يعتبر بمثابة دعم جديد من الرئيس السيسى للمقبلين علي الزواج.

وأشادت رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تجلت فى المبادرة التى اعلن عنها بشأن بناء 100 الف شقة ايجار مجهزة ومفروشة بشكل لائق بالإيجار بأسعار مخفضة.

وقالت “رضوى”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن الرئيس السيسى دائما يسعى لخدمة المواطن ودعمه والمبادرات الرئاسية المختلفة الأخيرة خير دليل التى كان أبرزها 100 مليون صحة وحياة كريمة وسكن كريم وغيرها فهذه لمسات رائعة للرئيس السيسى جميعها تصب فى صالح المواطن وخصوصا المقبلين على الزواج فهى تستهدف تقديم الخدمة اللازمة له التى يستطيع من خلالها عيش حياة كريمة بأسعار مخفضة.

وتابعت حديثها قائلة:" إن بناء 100 الف شقة ايجار مجهزة ومفروشة بشكل لائق بالإيجار بأسعار مخفضة يعتبر بمثابة دعم جديد من الرئيس السيسى للمقبلين علي الزواج".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مبادرة الرئيس الأخيرة تعتبر بمثابة بشرى سارة للمقبلين على الزواج فحال دراسة المبادرة وإطلاقها سوف يستطيع الشاب الحصول على شقة مفروشة بالإيجار المخفض يستطيع من خلالها العيش بعيدا عن شقق الإيجار التى يتم إعلانها بأسعار مبالغ فيها وسوف يتم تسليم المقبلين على الزواج هذه الشقق المفروشة حال تنفيذ هذه المبادرة على أرض الواقع.

ومن جانبه، أيد إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بناء 100 الف شقة ايجار مجهزة ومفروشة بشكل لائق بالإيجار بأسعار مخفضة، قائلا:" تساهم فى توفير مسكن كريم للشباب المقبلين على الزواج".

فوائد المبادرة الرئاسية

وقال “منصور” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة جمهورية مصر العربية وهو يسعى لتوفير مسكن وحياة كريمة للمواطن، لافتًا الى أن بناء وحدات سكنية مجهزة ومفروشة بشكل لائق باسعار مخفضة تتيح فرص عمل جديدة للشباب ومسكن بسعر مخفض.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الدولة تعمل بقوة من اجل توفير احتياجات المواطن والفترة المقبلة سوف تشهد مزيد من المزايا التى ستصب فى صالح المواطن بشكل مباشر.

وقالت النائبة، إن لجنة التضامن بالنواب تدرس الآن أزمة الغريمات للقضاء على ظاهرة المبالغة فى المهور وشراء أعداد كبيرة من الأجهزة الكهربائية من خلال إلغاء التعامل العقابى الخاص بالغريمات عن طريق السجن لوقف حلقة البيع بالصورة التى تعاقب الغريمات فسوف يلجأ التاجر لبيع البضاعة الخاص به عن طريق المطالبة بضمانات أخرى حال عدم قدرة السيدة على دفع ثمن البضاعة، إضافة إلى إطلاق حملات توعية للأسرة.

أكد النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ أن المبادرات الرئاسية تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع المواطن نصب أعينها وتشمله بكافة أوجه الرعاية والدعم ، مؤكداً أن الرئيس حريص تماماً على مد شبكة الحماية الاجتماعية والمشاركة في العمل الخيرى لصالح المواطنين لكى يعيش كل مواطن مصري حياة كريمة بها كافة الخدمات من مسكن ومأكل وملبس وخدمات متوفرة له بكل سهولة ويسر وهو ما يحدث الآن بالفعل على أرض الواقع .

وقال النائب هشام سويلم فى تصريح خاص له أن العمل يدخل في مجالات كثيرة واستهداف حوالي 5 ملايين مواطن من خلال العمل الخيرى إنجاز كبير يحسب للدولة المصرية ولكل من شارك فيه لصالح بلده والنقلة الكبيرة فى حياة المواطنين.

واشاد عضو مجلس الشيوخ بالحجم الكبير الضخم من المبادرات والمشروعات الخيرية التي تصب في صالح قطاع كبير من المواطنين خاصة بالقرى والريف .