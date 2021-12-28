الإرشاد الزراعي :الدولة المصرية تشهد نهضة زراعية في السنوات الأخيرة وخاصة في صعيد مصر..فيديو

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن المشروعات الزراعةي التي تقام في الصعيد ستوفر فرص العمل لأهله.

وأضاف علاء عزوز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إن الدولة المصرية تشهد نهضة زراعية في السنوات الأخيرة، وخاصة في صعيد مصر إن الدولة المصرية تشهد نهضة زراعية في السنوات الأخيرة، وخاصة في صعيد مصر.

وتابع علاء عزوز، أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعم ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية.

وزارة الزراعة

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة إلى أن تلك النهضة تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.