طارق شوقي: 36 ألف معلم بيكلفونا مليار جنيه والمرتبات تلتهم 85% من الموازنة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن موازنة التربية والتعليم في حدود الـ100 مليار جنيه تلتهم المرتبات منها 85%، ما يعادل 85 مليار جنيه، والـ15% يذهب منهم جزء في الأبنية التعليمية وتتبقى نسبة صغيرة للغاية للتطوير.

وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنهم يجتهدون من أجل جلب موارد جديدة للوزارة وإقامة منصات وكتب جديدة.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن ما يقدمونه أكبر بكثير من الميزانية المتاحة، موضحا أن جودة التعليم فى مصر كانت تستلزم تدخل بشكل مختلف والكثافات وعجز المعلمين تركة ورثناها ونعمل على حلها.

وتابع وزير التربية والتعليم: "كل 36 ألف معلم بيكلفوا الوزارة مليار جنيه، وأقل رقم عشان نظبط العجز حوالي 10 مليار، وكمان لو دخلنا في الأبنية التعليمية بنبني الفصول والفصل بيتكلف نصف مليون ومحتاجين موازنة تانية للفصول".