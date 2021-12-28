عربية النواب: مصر كانت على المحك في 2011 وثورة 30 يونيو أعادت للوطن توازنه

قال النائب يسري المغارى رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب إنه لا يجب أن ينسى أحد من المصريين، أن مصر كانت على المحك والفوضى قبل 10 سنوات وبالتحديد في عام 2011، وكان واردا -لا قدر الله- أن يكون مصيرها مثل البلاد التي أنهكتها الفوضى ودمرها الخراب.

ونوه المغازي في تصريحات له اليوم، بتصريحات الرئيس السيسي، التي أكد فيها أن الله وحده هو الذي أنقذ البلد من مصير الخراب والدمار، من أجل 100 مليون مصري، ولأجل البسطاء والغلابة ولحكمة إلهية.

وأضاف رئيس عربية النواب، أن التمعن في تصريحات الرئيس يؤكد لملايين المصريين، أن الوطن أصبح على الطريق الصحيح بعد ثورة 30 يونيو 2013، ولولاها لما قامت لمصر "قومة "وكنا نعاني ويلات الصراع والفوضى المستمرة حتى اليوم والتي يدفع الجميع ثمنها في بلاد عربية عديدة.

وأشاد المهندس يسري المغازي بما حققه الرئيس السيسي، خلال سنوات حكمه من نهضة شاملة، وعمران يطال كل القطاعات وتقدم حقيقي وفعلي في مجالات الزراعة والصناعة، وتقليل نسب التضخم والبطالة والفقر وهو ما أعاد التوازن للوطن، وكلها إنجازات تُحسب للدولة المصرية القوية في عهد السيسي.