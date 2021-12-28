كله إلكتروني.. أحمد موسى: إشارات السكة الحديد تكلف الدولة 50 مليار جنيه

علق الإعلامي أحمد موسى، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، مؤكدًا أن الرئيس أكد فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تقوم بها الدولة.



وقال أحمد موسى ، ببرنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن إشارات السكة الحديد الجديدة تكلف الدولة 50 مليار جنيه لأنها تشكل عامل الأمان لهذا القطاع الهام.

وأضاف أحمد موسى ، أن كل الخدمة الخاصة بالقطارات ستصبح إلكترونية «كله إلكتروني»، لافتًا إلى أن القطارات ستنتظم في مواعيدها بعد التحديثات الجديدة التي أضيفت لهذا القطاع.



وتابع أحمد موسى أنه كان هناك عجزًا كبيرًا في الجرارات «كان فيه جرارات شغالة من 40 سنة»، مؤكدًا أن قطاع السكك الحديدية بات يملك جرارات حديثة جدًا، لافتًا إلى أن الدولة أصبحت تقود عملية إصلاح هائلة في كل القطاعات.

وأوضح أحمد موسى أن الرئيس تناول خلال الحديث بحيرة ناصر وإنتاج الأسماك، مشيرًا إلى أنها كانت غنية بأجود الأسماك، وكانت تنتج 80 ألف طن سنويًا وأصبحت تنتج 20 ألف طن، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث عن تحسين الأوضاع في شركات قطاع الأعمال.