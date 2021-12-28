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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السكة الحديد: وزير النقل يدرس توقيت زيادة التذاكر.. والدعم مستمر

قطار
قطار

قال المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزير النقل بأن يشهد العام 2021 إنتهاء وجود عربات سكة حديد قديمة، مؤكدًا أنه تم العمل على تطوير المنظومة بالكامل بعد توجيهات الرئيس في هذا الصدد.


وأضاف مصطفى أبوالمكارم،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أنه تم تطوير عربات وإعادة تأهيل، والورش وخلافه؛ لرفع درجة الأمان لخط سير القطارات، وتحسين الخدمة للراكب على كافة المستويات، وزيادة طاقة الخطوط.


وتابع مصطفى أبوالمكارم أن عدد العربات الجديدة والمطورة حوالي 3400 عربة، لافتًا إلى أن عملية التجديد مستمرة سواء في العربات أو الجرارات أو السكة نفسها، مشيرًا إلى أن التجديد مستمر لكل عناصر المنظومة.


وأوضح مصطفى أبوالمكارم أنه في عام 2024 تهدف السكة الحديد للوصول لـ 1.5 مليون راكب يوميًا، وحاليًا التعداد 1.1 مليون راكب شاملين التذاكر والاشتراكات، موضحًا أنه ما زال هناك من يتهرب من قطع تذاكر القطارات، ولا نستطيع حصر هؤلاء.


وأكد  مصطفى أبوالمكارم أن تركيب الإشارات يساعد على اختصار زمن الرحلة، وسيتم الإنتهاء من 80% من إشارات 4 خطوط رئيسية منتصف العام المقبل منها خطي القاهرة إسكندرية، والقاهرة أسوان، مشيرًا إلى أن وزير النقل يدرس توقيت زيادة التذاكر حاليًا.


ولفت مصطفى أبوالمكارم إلى أن هناك دعمًا ما زال يُقدم للركاب «في الخطوط الطويلة بنكون أقل من سعر الأتوبيس، وفي الخطوط القصيرة بنكون أقل من سعر الباص»، موضحًا أن الزيادة لا تغطي قيمة سعر التذكرة بالكامل، والدولة ما تزال تتحمل دعمًا.


وأكد  مصطفى أبوالمكارم أن الدولة تحصل على حوالي 20 إلى 30% من قيمة التذكرة من المواطن، ووزارة المالية والتضامن تتحمل جزءًا من سعر التذكرة، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيل قطر درجة ثالثة مكيف (القطار الهدية) بـ 125 جنيه يسير من القاهرة لأسوان (900 كيلو) بداية من الأسبوع المقبل؛ لخدمة المواطنين بخدمة مميزة.

 

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