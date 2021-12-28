تجهيز 14 ألف سنويا .. طارق شوقي: تكلفة بناء الفصل الواحد تصل نصف مليون جنيه

اللي حصل فى التعليم كويس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يتم بناء 14 ألف فصل سنويا بتكلفة نصف مليون جنيه للفصل الواحد، مؤكدا أننا نحتاج 100 مليار جنيه لبند بناء الفصول.

وأشار وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم أجروا دراسة مستفيضة عن العجز في عدد المعلمين والعجز في كل مادة والعدد المقدر حوالى 320 ألف معلم، مؤكدا أنهم حققوا فى سنوات بسيطة اعجازا في التعليم وغيره من الملفات الاخرى.

ووجه طارق شوقي، رسالة إلى أولياء الأمور قائلا: "اللي حصل فى التعليم كويس ومش هنقدر نحل كل المشاكل في توقيت واحد وجو السوشيال ميديا علطول يتسبب في خلق رأي عام سلبي، ونحتاج لوقفة أكبر من المواطنين والدول التي طورت التعليم احتاجت لسنوات طويلة بينما حققنا طفرة فى سنوات بسيطة".

36 ألف معلم بيكلفونا مليار جنيه والمرتبات تلتهم 85% من الموازنة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن موازنة التربية والتعليم في حدود الـ100 مليار جنيه تلتهم المرتبات منها 85%، ما يعادل 85 مليار جنيه، والـ15% يذهب منها جزء في الأبنية التعليمية وتتبقى نسبة صغيرة للغاية للتطوير.

وأضاف طارق شوقي، أنهم يجتهدون من أجل جلب موارد جديدة للوزارة وإقامة منصات وكتب جديدة.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن ما يقدمونه أكبر بكثير من الميزانية المتاحة، موضحا أن جودة التعليم فى مصر كانت تستلزم تدخلا بشكل مختلف والكثافات وعجز المعلمين تركة ورثناها ونعمل على حلها.

وتابع وزير التربية والتعليم: "كل 36 ألف معلم بيكلفوا الوزارة مليار جنيه، وأقل رقم عشان نظبط العجز حوالي 10 مليارات، وكمان لو دخلنا في الأبنية التعليمية بنبني الفصول والفصل بيتكلف نصف مليون ومحتاجين موازنة تانية للفصول".