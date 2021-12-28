أحمد موسى: أهالي الصعيد عاشوا أسعد 7 أيام

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي الصعيد عاشوا أسعد 7 أيام في أسبوع الصعيد، لأنها كانت مليئة بالخير والعمل وحملت بشائر الخير بتوظيف أهالي الصعيد وتوفير فرص عمل لهم، بحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريا في توشكى.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في الخارج لا يكون هناك «فصال»، في أسعار الخدمات المقدمة على عكس مصر، موضحا أن الزيادة في القطارات لن تكون أقل من سعر المواصلات العادية.

وتابع أحمد موسى، أن القطارات قديما كانت مكتظة بالمواطنين، والسكك الحديدية مزدحمة والركاب يفرون لحجز مكان لهم في القطارات، متسائلا: "حد يقبل المشهد ده يتكرر تاني وأهله تبهدلوا كده؟".

وأردف أحمد موسى أن هناك ركاب كان يفوتهم القطار دون أن يلحقوا به لأنه لا يوجد موطئ قدم داخل العربات، مضيفا أن الركاب كانوا يستقلون القطارات ومعهم الفراخ والبط والأوز ويضعونه فوق الأرفف.

وعرض أحمد موسى فيديو لموطن يتسلق على أكتاف الركاب المتراصين والمتكدسين على باب القطار ليدخل ويجد مكانا له، ونصف جسده داخل القطار وأقدامه في الخارج، معلقا «المشهد ده أنا عشته وعانيته».