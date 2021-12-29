مليون و200 طن.. زراعة عين شمس تكشف أهمية مصنع كيما 2.. فيديو

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس ، إن الرئيس اليوم افتتح مشروع كيما 2 للأسمدة بأسوان مؤكدا ان هذا مشروع عملاق لإنتاج الأسمدة ، مشيرا إلى ان مشروع كيما توقف لمدة 15 سنة .

واضاف احمد ابو اليزيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن هذا المصنع في السابق كان يسبب مشاكل كبيرة لاهالي اسوان ، والان مصنع كيما 2 أصبح يدار بشكل حديث ومتطور وهذا المصنع ينتج مليون و200 طن أمونيا في اليوم .

وأوضح ابو اليزيد ، أن مصر تنتج سنويا 7.8 مليون طن سماد آزوتي، مؤكدا أن مصر يجب ان يكون بها ثروة حيوانية مثل التي توجد على المستوى العالمي .