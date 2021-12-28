وزير التعليم: غير قادر على حل أزمة الـ 36 ألف معلم ونتجه لزيادة أيام الدراسة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه قد يكون هناك قرار في زيادة أيام الدراسة، لأن الطالب يتعلم في 100 يوم فقط بالسنة ويغيب عن الدراسة 256 يوما وهو ما يحدث فجوة تعليمية كبيرة.

وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الجهاز الحكومي لا يوجد به تعيين ولذلك أنا غير قادر على حل أزمة الـ 36 ألف معلم لأن عقودهم كانت مؤقتة.

وتابع طارق شوقي، أن طلاب الثانوية العامة الذين دخلوا الجامعات هذا العام أداءهم مختلف في الجامعات بشهادة أساتذتهم، وهذا دليل على نجاح تطوير التعليم.

وأردف وزير التربية والتعليم: “أنا ضد الضرب في المدارس وهناك وسائل تقييم أهم منه.. بعض المدرسين في مدرستي الابتدائية كان معاهم عصا ولكني متضربتش وكنت مجتهد".

ليس إنتصارا

وأكد وزير التربية والتعليم، أن إلغاء الأسئلة المقالية من الإمتحانات ليس إنتصارا، مؤكدا أنه يجتهد لتغيير ثقافة الطالب ونقول للمجتمع “اننا مش عايزين نربي صنايعي إمتحانات ولكن نريد مجتمعا متعلما بشكل حقيقي”.