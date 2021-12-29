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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هافال تستعرض قدراتها في أكبر المراكز التجارية في مصر

هافال
هافال

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هافال، والتي تعد واحدة من العلامات التجارية الأربع لشركة جريت وول GWM الصينية، عن تعاونها مع عدد من المولات التجارية الكبرى فى القاهرة والمحافظات ، لتقديم تجربة قيادة مميزة لعملائها خلال احتفالات العام الجديد. 

 واوضحت شركة جي بي غبور اوتو وكيل هافال فى مصر ، ان حملات تجربة قيادة الطرازات المتنوعة من هافال ستبدأ من سيتي ستارز في الفترة من 30 ديسمبر 2021 وحتى 5 يناير 2022، وفي مول العرب من 6 وحتى 12 يناير 2022، وفي سيتي سنتر اسكندرية من 13 وحتى 19 يناير 2022، وفي سيتي سنتر ألماظة من 23 وحتى 29 يناير 2022، للتعرف على سيارات هافال بطرازيها H6، Jolion اللذان ينتميان لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات الأداء القوي والمتميز.

يأتي تعاون العلامة التجارية هافال مع مراكز مصر التجارية الشهيرة في إطار المبادرات التفاعلية العديدة التي تحرص الشركة على المشاركة بها بهدف التواصل والمشاركة الإيجابية وتوفير تجارب مميزة لعشاق السيارات، حيث ستتيح هافال الفرصة للزوار بالقيام بتجربة سيارات هافال المميزة خلال فترة التواجد في المراكز التجارية. 

 و قالت ياسمين المعايرجي، مديرة تسويق العلامة التجارية هافال بشركة جي بي غبور أوتو: "نحن في غبور نراعي دائماً احتياجات عملائنا وندرس متطلبات السوق المتغيرة. ولذلك نقدم سيارات هافال، التي تتميز بمجموعة كبيرة من التجهيزات العصرية وفى مقدمتها أنظمة الركن الذاتي، وتثبيت السرعة الذكي، فضلا عن أنظمة المساعدة في تغيير المسار، والتحذير من الاصطدام الخلفي، مع جميع وسائل الأمان والسلامة وأنظمة الترفيه التي يبحث عنها المستخدم في سيارة SUV."

وأضافت المعايرجي: "نهدف لزيادة الأنشطة التفاعلية مع عملائنا وشركائنا، ايماناً منا بأهمية الشراكات المتخصصة التي تعود بالنفع على جميع الاطراف. حيث نسعى من خلال تعاوننا المثمر مع مراكز مصر التجارية إلى تعزيز سبل التواصل مع عملائنا وإتاحة الفرص للتعرف على سيارات هافال عن قرب من خلال تجربة القيادة التي تحفز على روح المشاركة." 

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