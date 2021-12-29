كيف أثرت الثقافة الهندية على المنطقة العربية.. تفاصيل

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان " طرق الاستذكار الجيد واسرار التفوق قبل الامتحان"ضمن سلسلة محاضرات التنمية البشرية بالقصر.

وتحدثت د. جيهان شوقي عن طرق الاستذكار ومنها الثقة بالله سبحانه وتعالي والثقة بالنفس وأهمية التركيز والبعد عن المشكلات والصراعات الأسرية والاجتماعية وضرورة التغلب عليها، ذكرت أهمية الغذاء الجيد والذي له دور كبير ورئيسي في زيادة التركيز وتناول الوجبات في مواعيد منتظمه لكي تعطي طاقة أكبر لاحتوائها علي مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، ضرورة وضع جدول زمني محدد للمذاكرة، الابتعاد عن المؤثرات الخارجية ومنها الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب وغيرها التي تستهلك الوقت.



نظم بيت ثقافة الحمراوين محاضرة "توعية حول آفة المخدرات ومخاطرها" بمدرسة جمال عبد الناصر الاعدادية، ألقاها وصفى تمير قائلا أيها الشاب المبارك كن حذراً، فالمخدرات تقودك للجريمة والإدمان، وهي سبب لضياع دينك ودنياك، ويظن المبتلى بالمخدرات واهما أنه سعيد، وهو منساق خلف الملذات وخِداع الشيطان ورفقاء السوء له، الذين يوهمونه أن السعادة في التعاطي، لكنه سرعان ما يستفيق في لحظات المراجعة ومحاسبة النفس، مُقِراً بأنه يخدع نفسه،‏ يا من تتعاطى المخدرات وتدمنها استعن بالله ولا تعجز، وتدارك نفسك وحاسبها قبل فوات الأوان.

كما اختتم البيت أعمال ورشة الخرز والجلد التى استمرت خمسة أيام بمقر جمعية الامام الرفاعى مع المدربة مديحة محمود.

وبث بيت ثقافة راس حدربة محاضرة أونلاين عن "فوائد القراءة الالكترونية " ألقاها الشيخ درناوى فرج أمام وخطيب ومدرس بادارة أوقاف حلايب، أوضح أنها تساعد على توفير الوقت والجهد فى عملية البحث، الكتاب الالكترونى أقل تكلفة على القارئ من الكتاب المطبوع، الحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن نفايات الورق.



يستكمل قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "الثقافة الهندية ومدى تأثيرها في المنطقة العربية" بمدرسة أبن سينا براس غارب ضمن سلسلة" جولة في ثقافات الشعوب" تحدثت سمر نور عن طبيعة الثقافة والمعتقدات الهندية ومدى تأثيرها على العرب أصحاب الثقافة الإسلامية والمسيحية وذلك مع الإنتشار الكبير للمسلسلات والأفلام الهندية بما فيها من أفكار ومعتقدات غريبة ومدى تجاوب الأطفال معها في ظل متابعتهم للمسلسلات الهندية.



نفذ قصر ثقافة الشلاتين محاضرة بعنوان" كفاح المرأة فى التاريخ"حاضرتها غادة محمود، أوضحت أنه كان وضع المرأة قبل الإسلام وضع مختلط وفقاً للعرف القبلي الذى كان بمثابة القانون القائم آنذاك، حسن وضع المرأة بالمقارنة بالوضع الذى كان عليه فى الجاهلية، فإن للنساء ما على الرجال ولهن ما لهم فكانت مساواة بينهما في المسئوليات والواجبات.