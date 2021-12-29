حقوق المنصورة تعقد محاكاة للامتحانات الـ "أون لاين"

نظمت كلية الحقوق جامعة المنصورة أمس الثلاثاء محاكاة لنظام الامتحانات الالكتروني لطلاب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة شعبة اللغة الإنجليزية وذلك بقاعات الامتحانات الإلكترونية بكلية الهندسة و ذلك في إطار استعداد الكلية لاستحداث نظام الامتحان اون لاين.

فيما بدأ الامتحان التجريبي للطلاب بعرض توضيحي عن نظام الامتحان وكيفية الدخول لنظام الامتحانات وكيفية اختيار الإجابة وأعقب ذلك بدء الامتحان التجريبي بحضور الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والدكتورة نهي هيكل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس نظام الامتحانات الالكترونية والدكتور المعتصم بالله مصطفي مدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية والمنسق الأكاديمي لبرنامج الدراسة القانونية للغة الإنجليزية والدكتورة ميادة علي حسن مدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بالكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة والحاسبات والمعلومات والمشرفين علي قاعات الامتحانات الاون لاين .

وفي نهاية الامتحانات تقدم الدكتور شريف خاطر بخالص الشكر والتقدير لكلية الهندسة وعلي رأسها الدكتور محمد عبدالعظيم عميد الكلية والجهاز الإداري المعاون له من أعضاء هيئة التدريس والمهندسين المشرفين علي قاعات الامتحانات علي ما تم تقديمه من دعم فني خلال الامتحان.

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