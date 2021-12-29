مصطفى الفقي: الرئيس مهموم بما يشغل المصريين ويهتم بالتفاصيل الدقيقة في كل المشروعات|فيديو

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصعيد إنساني تاريخي حضاري، مؤكدا أن الرئيس يهتم بالتفاصيل الدقيقة في كل المشروعات ومهموم بما يشغل المصريين.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر” أن حكم أردوغان بدأ العد التنازلي مشيرا إلى أنه غير قادر على الإصلاح الاقتصادي.

وتابع مصطفى الفقي، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كانت لديها القدرة على تقديم ما تريده مؤكدا أنها شخصية مختلفة وقوية.

زعيم قوي

وأشار المفكر السياسي إلى ان تعامل الرئيس الصيني مع كورونا يدل على أنه زعيم قوي، مؤكدا أن الصين مستمرة في الصعود الاقتصادي.

