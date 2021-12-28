رئيس نادي المقاولون العرب: نتمني تولي حسن شحاتة قيادة الفريق مرة أخرى..فيديو

قال محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، إن عماد النحاس لديه أسباب خاصة وطلب من المجلس الموسم الماضي الرحيل 3 مرات، وحاليا طلب الرحيل في هذا الوقت ليمنح النادي فرصة اختيار مدرب جديد رغم تمسك الإدارة ببقاء النحاس ولكنه صمم علي الرحيل الآن.

وأضاف صلاح محسن في تصريحات ببرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار ، أن مجلس الإدارة قام بتوكيل لجنة الكرة للتفاوض مع المدرب الجديد خلال الفترة الحالية .

وتابع: مؤسسة المقاولون العرب تعمل بنظام محترم وقادرة علي عودة الفريق لوضعه الطبيعي ودائما تختار مدربين مميزين وأصحاب كفاءة .

وواصل رئيس نادي المقاولون: نتمني عودة حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر لقيادة الذئاب مرة أخري وتحقيق الإنجازات مع الفريق .

وتابع أن الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حريص دائما علي زيارة نادي المقاولون العرب وخاصة زيارة قطاع الناشئين .