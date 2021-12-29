نشرة أخبار العالم| إجراء عاجل من بريطانيا بعد محاولة اغتيال الملكة إليزابيث.. وفتح تحقيق في وفاة رئيس تونس السابق

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية نفرد أبرزها في التقرير التالي:

يعزز أداء الأجهزة العدلية.. الوزراء السعودي يوافق على نظام الإثبات

عقد مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء، جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أوميكرون يثير الذعر في إسرائيل.. وتحذير عاجل من بينيت

حذر رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، أمس الثلاثاء، من أن إسرائيل مقبلة على معدلات إصابة بـ فيروس كورونا لم تشهده من قبل، نتيجة تفشي متحور أوميكرون.

إجراء عاجل من بريطانيا بعد محاولة اغتيال الملكة إليزابيث

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أمس الثلاثاء، أن بريطانيا ستشدد قانون امتلاك القوس والنشاب، بعد الحادث الذي وقع مؤخرا في قلعة وندسور.

تحطم طائرة رجال أعمال ومقتل جميع ركابها في الولايات المتحدة

لقى أربعة أشخاص مصرعهم عندما تحطمت طائرة فى منطقة إل كاجون بجنوب كاليفورنيا، وفقا لما ذكرته إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة.

نصف مليون في يوم ..تضاعف إصابات كورونا بـ الولايات المتحدة خلال أسبوعين

تضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، وكانت معظم الحالات مصابة بمتحور كورونا الجديد، أوميكرون بنسبة 59%.

العدو الأكبر لدول الشرق الأوسط.. جانتس يتوعد إيران

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، أمس الثلاثاء، أن تل أبيب عملت ضد التهديدات على الجبهات المختلفة التي تشعلها إيران، لافتًا إلى أن طهران تقوض السيادة في سوريا ولبنان واليمن ودولا أخرى.

أكسيوس: بايدن يوجه أنظاره إلي كوريا الشمالية بسبب "استفزاز كبير"

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يتعامل قريبا مع أزمة متعلقة بـ كوريا الشمالية وأن زعيمها كيم جونج أون يمكن أن يشق طريقه إلى أجندة بايدن من خلال "استفزاز كبير".

العودة للاتفاق أنسب وسيلة .. أمريكا: من السابق الحديث عن تقدم في مفاوضات فيينا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تقدم في مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، مضيفة أن المواقف المبدئية لم تتغير.

التاريخ أزال الأقنعة.. الرئيس التونسي ينفي تعرض متظاهرين للتعذيب والعنف

نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، تعرض متظاهرين في ساحة باردو للتعذيب أو العنف.

بايدن يقرر رفع قيود السفر عن 8 دول أفريقية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إنهاء حظر السفر الذي منع الزوار من 8 دول إفريقية، مشيرًا إلى التقدم المحرز في احتواء متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا، الذي تسبب في فرض القيود.

وزير الطاقة اللبناني: الغاز المصري يسهم في حل مشكلة الكهرباء

أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية استيراد الغاز من مصر ستساهم في حل مشكلة الكهرباء في لبنان، مضيفا أن الغاز المصري سيضيف 450 ميجاواط إلى الشبكة الكهربائية ما سيؤدي إلى رفع التغذية الكهربائية في لبنان إلى ما بين 8 و 12 ساعة يوميا.

تونس.. فتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي

أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن وزيرة العدل وافقت على فتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق للبلاد باجي قائد السبسي.

حصيلة قياسية.. تسجيل 180 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا

سجلت فرنسا، أمس الثلاثاء، حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، حيث تجاوز المؤشر 179807 حالة، وسط انتشار سريع لمتحور أوميكرون.

فوضي في جميع أنحاء العالم.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن "أوميكرون"

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، من أن متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا، قد يؤدي إلى إغراق أنظمة الرعاية الصحية، حيث أعادت الصين وألمانيا فرض قيود صارمة للقضاء على زيادة العدوى الجديدة.

البرهان يصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة حميدتي لحل قضايا شرق السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة عليا لحل قضايا شرق السودان برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ حميدتي وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس هم "الطاهر أبوبكر حجر، أبو القاسم محمد أحمد برطم، عبد الباقي عبد القادر الزبير".

تسجيل 130 ألف حالة إصابة مؤكدة بـ فيروس كورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا، أمس الثلاثاء، عددا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بـ فيروس كورونا، وسط انتشار سريع لمتحور أوميكرون.

الجولة الأخيرة.. تقدم ملحوظ في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن هناك "تقدما لا جدال فيه" تم تحقيقه في الجولة الأخيرة من المفاوضات حول إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي.