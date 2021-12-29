مفاجأة من هاني شاكر بشأن غناء عنبة.. هجوم برلماني على وزير التعليم.. ارتفاع جديد في سعر تذكرة القطار

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعة مجموعة من الأخبار المهمة، ومنها ما يلي:

وزير التعليم: مش أنا إللي بحط المناهج.. ونستعين بخبرات أجنبية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يعمل على بناء نظاما جديدا للتعليم بدءا من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثالث الثانوي.

وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر"، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الوزارة تركز على أن يكون تعليم الأجيال القادمة بفلسفة جديدة مختلفة عن القديم.

وزير التعليم: غير قادر على حل أزمة الـ 36 ألف معلم ونتجه لزيادة أيام الدراسة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه قد يكون هناك قرار في زيادة أيام الدراسة، لأن الطالب يتعلم في 100 يوم فقط بالسنة ويغيب عن الدراسة 256 يوما وهو ما يحدث فجوة تعليمية كبيرة.

وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الجهاز الحكومي لا يوجد به تعيين ولذلك أنا غير قادر على حل أزمة الـ 36 ألف معلم لأن عقودهم كانت مؤقتة.





هانى شاكر يفجر مفاجأة عن مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة.. فيديو

علق الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ترشحه لـ رئاسة نادي الزمالك، وقال إن هذا الخبر غير صحيح.

وأضاف هانى شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، :" ربنا يقدرنى على نقابة المهن الموسيقية، واقدر على تنظيف الشارع المصري من الأشياء التى تدمر المجتمع".

ولفت إلى أنه يسعى لعودة برامج الأطفال، وحصص الموسيقى مرة آخري، حتى يتعلم الأطفال كل شى جميل.



لا يقاس بعدد الصفحات..طارق شوقي: منهج رابعة ابتدائي أفضل ما أنتجته الوزارة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل جلسته في مجلس النواب، قائلا:" صعوبة وسهولة المناهج تختلف من طالب واخر ومن يحكم على هذا الامر متخصصين في وضع المناهج ".

وأضاف طارق شوقي في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" مناهج رابعة ابتدئي افضل ما انتجته الوزارة في تاريخها، والمنهج جيد من الناحية العلمية والمنهجية ".

وتابع شوقي :" هناك تغير أساسي في فلسفة المناهج الجديدة، و مصر وفرت لأبنائها كل المناهج التي يتم تدريسها في المدارس الدولية بمئات الالاف من الجنيهات ".

السكك الحديدية: المالية والتضامن تتحملان جزءًا من سعر تذاكر القطارات

قال المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه تم العمل على تطوير المنظومة بالكامل بعد توجيهات الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن وزارتي المالية والتضامن تتحملان جزءًا من أسعار تذاكر القطارات.

وأضاف مصطفى أبوالمكارم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أنه تم تطوير عربات وإعادة تأهيل، الورش؛ لرفع درجة الأمان لخط سير القطارات، وتحسين الخدمة للراكب على كافة المستويات، وزيادة طاقة الخطوط.

وتابع مصطفى أبوالمكارم أن عدد العربات الجديدة والمطورة حوالي 3400 عربة، لافتًا إلى أن عملية التجديد مستمرة سواء في العربات أو الجرارات أو السكة نفسها، والتجديد مستمر لكل عناصر المنظومة.

السكة الحديد: زيادة الأسعار لا تغطي قيمة التذكرة

قال المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه تم العمل على تطوير المنظومة بالكامل بعد توجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد، لافتًا إلى أن القطارات تستوعب 1.1 مليون راكب يوميًا، والهروب من قطع التذاكر مستمر.



وأضاف مصطفى أبوالمكارم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أنه تم تطوير عربات وإعادة تأهيل، والورش وخلافه؛ لرفع درجة الأمان لخط سير القطارات، وتحسين الخدمة للراكب على كافة المستويات، وزيادة طاقة الخطوط.

أحمد موسى: زيادة تذاكر القطارات ستكون أقل من المواصلات العادية

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في الخارج لا يكون هناك «فصال»، في أسعار الخدمات المقدمة على عكس مصر، موضحا أن الزيادة في القطارات لن تكون أقل من سعر المواصلات العادية.



وتابع أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القطارات قديما كانت مكتظة بالمواطنين، والسكك الحديدية مزدحمة والركاب يفرون لحجز مكان لهم في القطارات، متسائلا: حد يقبل المشهد ده يتكرر تاني وأهله يتبهدلوا كده؟.



أحمد موسى: أهالي الصعيد عاشوا أسعد 7 أيام

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي الصعيد عاشوا أسعد 7 أيام في أسبوع الصعيد، لأنها كانت مليئة بالخير والعمل وحملت بشائر الخير بتوظيف أهالي الصعيد وتوفير فرص عمل لهم، بحد أدنى 3 آلاف جنيه شهريا في توشكى.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه في الخارج لا يكون هناك «فصال»، في أسعار الخدمات المقدمة على عكس مصر، موضحا أن الزيادة في القطارات لن تكون أقل من سعر المواصلات العادية.