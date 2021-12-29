قصر السينما يستضيف مروان حامد في الذكرى الأولى لوفاة والده| الأحد

يعقد قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، ندوة يوم الأحد المقبل 2 يناير، بعنوان "فيلسوف السينما المصرية"، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للكاتب الكبير وحيد حامد، ويديرها الناقد طارق الشناوى فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

قضايا المجتمع

يحضر الندوة المخرج مروان حامد الذي يتحدث عن رحلة والده ومشواره الروائي الذي أثرى السينما المصرية بالعديد من المؤلفات التى ناقشت العديد من قضايا المجتمع وجسد معاناته.

يعقب الندوة عرض لفيلم عمارة يعقوبيان قصة علاء الأسوانى، سيناريو وحوار وحيد حامد، إخراج مروان حامد، وبطولة عادل إمام، نور الشريف، سمية الخشاب، إسعاد يونس، هند صبرى، خالد الصاوى، وباسم سمرة.

ويأتي ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.