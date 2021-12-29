سعد سمير: الونش أفضل مدافع في مصر.. وأتمنى انضمام محمد هاني وأكرم توفيق إلى فيوتشر

قال سعد سمير، مدافع فيوتشر، إنه كان يتمنى وجود الثنائي محمد هاني وأكرم توفيق لاعبا النادي الأهلي معه في الفريق خلال الموسم الجاري.

وأضاف سعد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أرى أن محمود حمدي الونش لاعب الزمالك أفضل مدافع في مصر حاليا".

ومن ناحية اخرى، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يتمنى أن يكون العام الجديد 2022 زاخرا بالبطولات في القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن المدير الفني بيتسو موسيماني توقع وقوع صن داونز الجنوب إفريقي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج "الأشبال" عبر قناة "الأهلي": "لا توجد مجموعات سهلة في دوري أبطال أفريقيا، لا يوجد شيء سهل في البطولة التي باتت صعبة للغاية بكل تفاصيلها، والجميع يرغب في الفوز باللقب ويسعي لتحقيق كل طموحاته".

وأضاف:" هدفنا تحقيق إنجاز بحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، ونسير خطوة بخطوة ونركز في مباريات المجموعة الأولى التي أوقعتنا بها القرعة اليوم قبل أن نفكر في دور الثمانية".