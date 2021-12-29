سعد سمير: الأهلي يحق له استعادتي بنهاية الموسم الأول لي مع فيوتشر

أكد سعد سمير، مدافع فريق فيوتشر، أن إجهاد فريق الأهلي ساعدهم في تحقيق نتيجة إيجابية أمامه، وأن علي ماهر دفع به أمام الأهلي كمدافع ثالث بجوار منعم ومرعي.

وقال سعد في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي ترك لي الحرية في تجديد مستقبلي فاخترت اللعب على الاعتزال".

وتابع: "الأهلي يحق له استعادتي في نهاية الموسم الأول لي مع فريق فيوتشر".

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يتمنى أن يكون العام الجديد 2022 زاخرا بالبطولات في القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن المدير الفني بيتسو موسيماني توقع وقوع صنداونز الجنوب أفريقي في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لبرنامج "الأشبال" عبر قناة "الأهلي": "لا توجد مجموعات سهلة في دوري أبطال أفريقيا، لا يوجد شيء سهل في البطولة التي باتت صعبة للغاية بكل تفاصيلها، والجميع يرغب في الفوز باللقب ويسعي لتحقيق كل طموحاته".