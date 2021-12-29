مدرب نهضة بركان المغربي: الأهلي هو المرشح للفوز ببطولة إفريقيا

قال فلوران إبينجي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي ان النادي الأهلي هو المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجاري.

واضاف إبينجي في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، "الأهلي من أكبر الأندية في إفريقيا حاليا وهو المرشح الأول للفوز بالبطولة".

وتابع :"موسيماني صديقي وتربطني به علاقة قوية، وسيكون موقفه صعب في مواجهة صن داونز لانه فريقه السابق".

ويظل الأهلي والزمالك المنافسان الأقوى إفريقيًا من خلال التاريخ الحافل للفريقين والألقاب التي حصلا عليها، غير أن الأهلي اختار أن يمضي وحيدًا في طريقه نحو التفوق القاري ليصل بأرقامه لمناطحة أرقام الكبار في العالم.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، كانت متوازنة للفريقين حيث أوقعت الأهلي والزمالك في اختبارات سهلة نظريًا مع بعض المفارقات التي ستحتم على الأهلي لعب مباراتين في السودان من أصل 6، وعلى الزمالك لعب مباراتين في أنجولا من أصل 6 أيضًا.