خبيرة الأبراج هالة عمر تكشف تفاصيل مهمة عن العام الجديد

حلت الدكتور هالة عمر خبيرة الأبراج في آخر حلقات برنامج كلمة أخيرة لعام 2021، برفقة الإعلامية لميس الحديدي والفنانة إلهام شاهين والكاتب والسيناريست مدحت العدل ورصدت أهم توقعاتها لحظوظ وتحديات الابراج في عام 2022 ".

وكشفت خبيرة الأبراج أن برج " الحوت " سيكون أكثر الأبراج حظاً في 2022 في جميع مناحي الحياة .



وأوضحت أن طاقة الكواكب ستؤثر عليه بالإيجاب بعد سنوات من الحزن قائلة : طاقة الكواكب بتطبطب عليه أخيراً وهيكون مبسوط على الصعيد الاسري والمادي والمهني .. فقاطعها مدحت العدل قائلاً : يعني مواليد مارس يعني يسرا ومراتي وإيناس الدغيدي ".



وواصلت : الحمل يأتي في المرتبة الثانية في الحظوظ في النصف الثاني من عام 2022 حيث سيكون المشتري معه وسيجلب له الحظ اعتبارا من مايو القادم وهيجني ثمار تعبه وسيسدد ديونه ".



لكنها حذرت مواليد برج الحمل من تأثير كوكب المشتري فيما يتعلق بالسمنة قائلة : خلوا بالكم المشتري بيعمل تمدد في كل شيء فممكن تتخن ".



وحول بقية الابراج قالت : كل برج هيبقى عنده حاجة مختلفة وميزات كثيرة عددتها كالتالي :



برج الميزان

هيتحسن جدا في إطار الأسرة عن السنة اللي فاتت بعد ما الدنيا اتشقلبت السنة اللي فاتت.. وفيه توسع في الجواز والخلفة في برج الميزان..



برج القوس:

عنده تحسن في الصحة واللي حصله دربكة نفسية هتتحسن.. لكن هتفضل تدور على نفسك في العمل.

برج الجوزاء:

بيعتمد على دماغه ومش مهتم بالحاجات الروحانية وهيعيد صياغة فلسفته.



العذراء

هيوصل لقناعة مادية حلوة في المال والعمل وهيكتشف إن البهجة هي سبب السعادة وهيصنع بهجته.

الدلو :

"مادياته حلوة بس صحته محتاجة مراقبة، وكوكب زحل هيغير شخصيته وهيبتدي يراجع روحه".

برج الاسد :

محتاج يؤمن بقدر الله، لأنه عنده دراما في حياته العائلية.

برج الميزان

هيتحسن جدا في إطار الأسرة عن سنة 2021 بعد ما الدنيا اتشقلبت .. وفيه توسع في الجواز والخلفة.

برج القوس:

عنده تحسن في الصحة واللي حصله دربكة نفسية هتتحسن.. لكن هتفضل تدور على نفسك في العمل.