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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انطلاق معرض AUTUNE SHOW 2022 للسيارات والدراجات المعدلة ..صور

صدى البلد

شهدت مصر رسمياً انطلاق فعاليات معرض AUTUNE SHOW 2022 للسيارات والدراجات النارية المعدلة، ويعد المعرض الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، ويقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التجارة والصناعة.

 

يهدف معرض AUTUNE SHOW 2022 لدعم صناعة تعديل السيارات في مصر تماشياً مع ما شهدته الصناعة من تطور هائل في دول أوروبا، ودعم الرياضات الخاصة بالسيارات والدراجات النارية بكافة أنواعها وتشجيع صناعتها محلياً في مصر.

 

يخطط معرض AUTUNE SHOW 2022 الإجراء إعادة هيكلة صناعة السيارات المعدلة في مصر واعتمادها رسمياً، وتحقيق اكتفاء ذاتي من عملية استيراد قطع الغيار وتصديرها للدول الأخرى مستقبلاً، بالإضافة لتشجيع عمليات الاستثمار في هذا المجال المهم وتنميتها مستقبلاً.

 

يلعب معرض AUTUNE SHOW 2022 دوراً سياحياً وهاماً حيث سيتضمن تنظيم عدد كبير من الفاعليات الخاصة بالسيارات والمناورات مثل دول أوروبا، وتم اختيار مدينة العلمين الجديدة بفضل ما تمتلكه من مقومات سياحية مذهلة وبيئة جذابة، وسيتم دعوة العديد الشركات والرياضيين ومحبي رياضات السيارات والدراجات النارية والسباقات من جميع أنحاء العالم.

 

تتضمن السيارات المعدلة مجموعة من القواعد والأسس الهامة قد يجهلها بعض الناس حيث يظن البعض ان التعديل يكون خارجيا  فقط، ولكن الموضوع  يأخذ بعداً أعمق من ذلك بكثير، حيث تشمل عملية التعديل هيكل السيارة الخارجي والمقصورة الداخلية بالإضافة للتعديل التقني على محرك السيارة أو الريداتير أو المكابح.

 

تأتي فعاليات المعرض وسط حضور مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا والمهتمين بمجال صناعة السيارات وممثلي الشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات، ومجموعة من ممثلي وزارتي التجارة والصناعة. 

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