فتحي عبد الوهاب ينشر صورة له من داخل سيوة عبر "فيس بوك"

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر فيها الفنان من داخل واحة سيوة وحوله الجبال والسماء الصافية، مرتدياً بلوفر شتوي أحمر ونظارة شمسية.

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي ": طلتك بتسعد قلوبنا و ترسم الابتسامة على وجوهنا"،" من أعظم الفنانين بالنسبة لي ربنا يحفظك"،" منور الدنيا يانجم النجوم والله عبقرى بلا مبالغة . ربنا يوفقك دايما ".

ويذكر أنه قد سخر الفنان فتحي عبد الوهاب من شبيه الفنان رشدي أباظة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر فتحي عبد الوهاب صورة له بشارب كثيف، وعلق عليها كاتبًا: “شبيه الفنان رشدي أباظة”.