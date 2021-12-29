أمير عبد الحميد: مجموعة الأهلي صعبة.. والمارد الأحمر لا يخشى أي منافس

قال أمير عبد الحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق، إن قرعة دوري أبطال إفريقيا أسفرت عن مواجهات صعبة وقوية، إلا أن الأهلي كبير ولا يخشى أي منافس، خاصة وأنه البطل التاريخي للمسابقة.

وأضاف عبد الحميد خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يرى أن الأهلي سيتصدر ترتيب البطولة، يليه صن داونز في الوصافة، على الرغم من صعوبة المجموعة التي تضم الثنائي الهلال والمريخ من السودان.

وأشار إلى أن كل المؤشرات تقوج إلى تأهل الأهلي والهلال من المجموعة الأولى، إلا أنه على الورق كل الأندية تمتلك حظوظ التأهل، لافتا إلى أن موسيماني يعلم جيدًا مميزات وإيجابيات صن داونز وهو ما سيساعد مع الأهلي في المنافسة.

واختتم تصريحاته، أن مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا صعبة كحال مجموعة الأهلي، إلا أنه والوداد المغربي، هما الأقرب من التأهل عن هذه المجموعة.