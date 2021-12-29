مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29- 12- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم فى مقدمتها منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي× برايتون- الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
برينتفورد× مانشستر سيتي- الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
سبورتينج لشبونة×بورتيمونينسي- الساعة 11 مساء
مواعيد مباريات الدوري المغربي
نهضة بركان× يوسفية برشيد– الساعة 5 مساء
الدفاع الحسني الجديدي× سريع وادي زم – الساعة 7:15 مساء