شمايكل يوضح كيف تصدى لركلة جزاء محمد صلاح

خسر فريق ليفربول أمام مضيفه ليستر سيتي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تصدي كاسبر شمايكل لركلة جزاء في الشوط الأول سددها محمد صلاح.

وأجاب شمايكل عقب المباراة عن سؤاله عما إذا كان قد درس محمد صلاح ليتصدى لركلة الجزاء قائلا: “لا لم أدرسه تماما، كان لدي إحساس وذهبت معه، آخر ركلة جزاء تصديت لها هنا على ملعبنا تم تسجيلها بعد التصدي”.

وتابع: "أنت بحاجة إلى هذا القدر من الحظ في بعض الأحيان والذي لم يكن لدينا ضد سيتي وكان معنا اليوم".

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق ليستر سيتي للنقطة 25 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 41 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط كاملة.