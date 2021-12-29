عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق مسجد في فرنسا بسبب التحريض على الكراهية

إغلاق مسجد في فرنسا
إغلاق مسجد في فرنسا بسبب التحريض على الكراهية

أغلقت فرنسا مسجدا شمالي البلاد،  بسبب خُطب "تحرض على الكراهية" و"العنف" و"تمجد الجهاد".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إنه بموجب أوامر إدارة منطقة واز سيبقى مسجد بوفيه، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة وتبعد نحو 100 كيلومتر عن باريس، مغلقا "لمدة 6 أشهر"، وأكدت الإدارة أن "هذا القرار يصبح ساريا بعد 48 ساعة".

ويأتي قرار إغلاق المسجد في فرنسا، بعد إعلان وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في ديسمبر الجاري، بدء إجراءات الإغلاق الإداري لهذا المسجد بسبب الطبيعة المتطرفة للخطب التي تلقى فيه.

وفي هذا السياق، أشار صميم بولاكي محامي جمعية الأمل والأخوة التي تدير المكان إلى أن السلطات تأخذ على المسجد "تصريحات محددة أطلقت في إطار خطب أحد أئمة المسجد، تدخل من تلقاء نفسه"، مؤكدا أن مشاركة هذا الإمام "علقت" منذ ذلك الحين.

حصيلة قياسية.. تسجيل 180 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا

فرنسا.. اعتقال سوري على خلفية تزويد دمشق بمكونات أسلحة كيميائية

بينما تقول وزارة الداخلية الفرنسية إن هذا الرجل "الذي يُقدم على أنه يتحدث في المناسبات هو في الواقع إمام رسمي ويقوم بتمجيد الجهاد والمقاتلين الذين يصفهم بأنهم أبطال".

وأشارت الوزارة إلى أن الإمام المذكور "ينتقد الكفار ويعتبر المجتمعات الغربية معادية للإسلام" ويدعو المؤمنين إلى قطيعة مع الجمهورية ويحرض على كراهية المثليين واليهود والمسيحيين.

وأكدت الداخلية أن هناك 2623 مسجدا وغرفة للصلاة في فرنسا، موضحة أنه تمت مراقبة 99 من هذه المساجد يشتبه في تبنيها نزعة انفصالية في الأشهر الأخيرة.

والعام الماضي، أعلن وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان بدء حملة على المساجد التي لها صلات بالتطرف، موضحا أنه يمكن إغلاق بعضها إذا تبين أنها تشجع "الانفصالية".

فرنسا اغلاق مسجد فرنسا مساجد الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان

موضوعات متعلقة

حصيلة قياسية.. تسجيل 180 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا

إعادة العمل من المنزل.. فرنسا تعلن تشديد القيود لاحتواء الانتشار السريع لـ «أوميكرون»

ترشيحاتنا

القوى العاملة: الجمعة.. آخر فرصة للتقدم للعمل بـ 16 مهنة في ليبيا

إينو: حسام البدري ظلمني.. وتريزيجيه سبب رحيلي عن الأهلي

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 بمقياس ريختر

شمايكل يوضح كيف تصدى لركلة جزاء محمد صلاح

ياواد أنت بتحبني ليه.. شيرين في أحدث ظهور لها مع أحد المتابعين

اليابان تعدل خطتها بشأن إرسال شخص إلى القمر.. وهذا هو الموعد المتوقع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

طقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد: شديد البرودة مصحوبا بأمطار ورياح.. والصغرى 11 درجة

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

مصرع موظف التجمع| لماذا طالبت النيابة العامة وسائل الإعلام بالالتزام ببياناتها فقط ؟

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة

فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ