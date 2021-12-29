إغلاق مسجد في فرنسا بسبب التحريض على الكراهية

أغلقت فرنسا مسجدا شمالي البلاد، بسبب خُطب "تحرض على الكراهية" و"العنف" و"تمجد الجهاد".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إنه بموجب أوامر إدارة منطقة واز سيبقى مسجد بوفيه، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة وتبعد نحو 100 كيلومتر عن باريس، مغلقا "لمدة 6 أشهر"، وأكدت الإدارة أن "هذا القرار يصبح ساريا بعد 48 ساعة".

ويأتي قرار إغلاق المسجد في فرنسا، بعد إعلان وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في ديسمبر الجاري، بدء إجراءات الإغلاق الإداري لهذا المسجد بسبب الطبيعة المتطرفة للخطب التي تلقى فيه.

وفي هذا السياق، أشار صميم بولاكي محامي جمعية الأمل والأخوة التي تدير المكان إلى أن السلطات تأخذ على المسجد "تصريحات محددة أطلقت في إطار خطب أحد أئمة المسجد، تدخل من تلقاء نفسه"، مؤكدا أن مشاركة هذا الإمام "علقت" منذ ذلك الحين.

بينما تقول وزارة الداخلية الفرنسية إن هذا الرجل "الذي يُقدم على أنه يتحدث في المناسبات هو في الواقع إمام رسمي ويقوم بتمجيد الجهاد والمقاتلين الذين يصفهم بأنهم أبطال".

وأشارت الوزارة إلى أن الإمام المذكور "ينتقد الكفار ويعتبر المجتمعات الغربية معادية للإسلام" ويدعو المؤمنين إلى قطيعة مع الجمهورية ويحرض على كراهية المثليين واليهود والمسيحيين.

وأكدت الداخلية أن هناك 2623 مسجدا وغرفة للصلاة في فرنسا، موضحة أنه تمت مراقبة 99 من هذه المساجد يشتبه في تبنيها نزعة انفصالية في الأشهر الأخيرة.

والعام الماضي، أعلن وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان بدء حملة على المساجد التي لها صلات بالتطرف، موضحا أنه يمكن إغلاق بعضها إذا تبين أنها تشجع "الانفصالية".