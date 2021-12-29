اليوم.. وصول جثمان المصري المتوفى بالسعودية

القوي العاملة:

يصل صباح اليوم جثمان الشاب المصري أحمد عبد الحميد إبن محافظة الفيوم المتوفي في السعودية ، وذلك علي الرحلة رقم 2650 لمصر للطيران التي أقلعت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ويصل الجثمان برفقة أحد أقاربه ويدعى محمود مهدي حسين .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن وزير القوي العاملة محمد سعفان تلقي تقريراً بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، أشار فيه إلي أنه طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصري أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد المتوفى إثر أزمة قلبية علي نفقة الدولة ، وذلك بعد أن ناشد أقارب الشاب المتوفي بتدخل الوزارة لشحن الجثمان إلي مصر علي نفقة الدولة .

ونوه الملحق العمالي بأنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلي مصر.

وفي نفس السياق ، قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية ، أنه تم صلاة الجنازة على الشاب المتوفى بمسجد المهيني بشمال الرياض أمس الثلاثاء بعد صلاة العصر ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان .

وكشف رئيس اتحاد المصريين في السعودية عن أن وزير القوى العاملة الوزير محمد سعفان قام بالتواصل هاتفيا مع أهل المتوفى المقيمين بالرياض، حيث قدم لهم العزاء لأبناء الجالية الحاضرين صلاة الجنازة. وقال لهم: "شوفوا عايزين أيه واحنا تحت امركم" ومنحهم الوزير رقم تليفونه الشخصي

وأثنى جميع الحضور على مكالمة الوزير محمد سعفان، حيث قالوا: "جاء اليوم اللي نشوف فيه وزير يكلمنا من تليفونه الخاص ليقدم لنا واجب العزاء ويطمئن علينا ".

وأكد نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية أن ذلك ليس بجديد علي الوزير لأنه دائم الاتصال بأبناء مصر بالخارج للاطمئنان عليهم ،مشيرا إلي

أننا كاتحاد عام للمصريين بالسعودية بنثني على إهتمام وزير القوي العاملة بأبناء مصر المقيمين بالمملكة وهي أكبر جالية مقيمة على مستوى العالم.

كما تقدم عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التي تكفلت بشحن جثمان الشاب المصري المتوفى في المملكة إلي مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام في الرياض السفير طارق المليجي، والملحق العمالي بالقنصلية أحمد رجائي.

ونوه نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية إلي أن الشاب المتوفى عمره 23 عاما، وتوفي بعد نقله إلى مستشفى الملك سلمان بالعاصمة "الرياض" بعد تعرضه لأزمة قلبية، وبعد إجراء محاولات لإنعاش قلبه انتعش لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة، لكن للأسف توقف القلب.

وذكر حنفي أن الشاب المتوفي من محافظة الفيوم وتحديدا من قرية تسمى أبو جندير في مركز إطسا، وأنه بعد وفاة والده كان يعول والدته وشقيقيه وهما طالبين بكلية الهندسة، وشقيقته الطالبة بالصفة السادس الابتدائي.

وجدد نائب رئيس اتحاد المصريين شكره مرة أخرى لوزير القوى العاملة، والقنصل العام، والملحق العمالي بالقنصلية المصرية بالرياض، الذين تحركوا واتخذوا اللازم فور علمهم بالحادث.