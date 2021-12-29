عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 7878 شاباً وحل 182 شكوى تمت تسويتها ودياً بالقاهرة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7878  شاباً ، منهم ٥٤ من ذوى الهمم والعزيمة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 22421 شاباً ، وتوفير 503 فرص عمل ، واستخراج 1947 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 2038 رخصة مزاولة الحرفة .

وأشار الوزير إلي  أن المديرية  قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 200 ترخيص  جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 150  أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم انجازه خلال نوفمبر  الماضي -أن المديرية تلقت 1795 شكوى، منها 182 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة  285  شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 198 شكوى ، وإحالة 639 شكوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ،  وتبقى 491 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منح لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 168 منحة مولود جديد بإجمالى 340 ألف جنيه ، و 71 منحة زواج بمبلغ 213 ألف جنيه ، و 29 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 58 ألف جنيه ، وصرف 4 منح وفاة عامل لـ 4 أسر بإجمالى 40 ألف جنيه، فضلا عن صرف 4 آلاف جنيه لعمل عمليتن جراحية صغرى  لعاملين ،  ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 655 ألف جنيه لـ 274 عاملاً من المسجلين  .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 348 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 345 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 636 شكوى ، وتم تسوية 208 شكوى منها، وتبقي 428 شكوى تحت البحث والدراسة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 199 منشأة ، وإعادة التفتيش على 370 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير  215 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم بحث 10 شكاوى ، وعقد 13 ندوة توعية.

 

IMG_0134
IMG_0134
محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة القاهرة ذوى الهمم والعزيمة كعب العمل

ترشيحاتنا

القوى العاملة: الجمعة.. آخر فرصة للتقدم للعمل بـ 16 مهنة في ليبيا

إينو: حسام البدري ظلمني.. وتريزيجيه سبب رحيلي عن الأهلي

زلزال يضرب القاهرة الكبرى بقوة 5.9 بمقياس ريختر

شمايكل يوضح كيف تصدى لركلة جزاء محمد صلاح

ياواد أنت بتحبني ليه.. شيرين في أحدث ظهور لها مع أحد المتابعين

اليابان تعدل خطتها بشأن إرسال شخص إلى القمر.. وهذا هو الموعد المتوقع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

طقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد: شديد البرودة مصحوبا بأمطار ورياح.. والصغرى 11 درجة

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| العندليب وعبد الوهاب.. لماذا راهن عبد الحليم حافظ موسيقار الأجيال بسبب فاتت جنبنا؟

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

مصرع موظف التجمع| لماذا طالبت النيابة العامة وسائل الإعلام بالالتزام ببياناتها فقط ؟

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة

فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ