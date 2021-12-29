ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى له منذ أواخر نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي اليوم الأربعاء، وذلك إثر صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3% إلى 76.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:01 بتوقيت جرينتش، حسب وكالة "رويترز".

ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظا من سابقه، حيث ارتفع هو الآخر 23 سنتا بما يوازي 0.3% إلى 79.17 دولار للبرميل.

وصعد كلا الخامين قرب أعلى مستوى لهما في شهر، وفقا للوكالة.

وعوضت الأصول من النفط إلى الأسهم الخسائر من أواخر نوفمبر، عندما دفع المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستثمرين إلى البحث عن أصول تمثلا ملاذات آمنة.

لكن مع تراجع أسوأ المخاوف المتعلقة بأوميكرون، عاد المستثمرون إلى الأصول العالية المخاطر.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50% هذا العام، مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" لإنتاجها.

فيما يترقب المستثمرون اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من يناير، لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في فبراير المقبل.