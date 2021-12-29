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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة دسوق بـ كفر الشيخ يتابع تنفيذ المشروعات في شباس الشهداء

رئيس مدينة دسوق
رئيس مدينة دسوق

أجرى المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، جولة ميدانية لقرية شباس الشهداء تفقد خلالها شوارع القرية والوقوف على مستوى النظافة.

يأتي هذا في إطار الجولات الميدانية، لرئيس مدينة دسوق اليومية والسعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والظهور بالمظهر اللائق والجهود المبذولة للعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بالخدمات.

 

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كما تفقد سير العمل بالوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء والخدمات المقدمة للمواطنين، والأعمال الجارية وإحلال وتجديد مركز السجل المدنى بالقرية وأيضاً الأعمال الجارية بتطوير محطة قطار السكة الحديد بقرية شباس الشهداء.

 

 كما شهد توقيع بروتوكول مقترح إنشاء كوبرى سكة مشاة أعلى محطة القطار تزامناً مع أعمال التطوير بالمحطة بحضور وليد فلفل، نائب رئيس المدينة لشئون قرى دسوق جنوب والمهندسة رشا طيبة، رئيس الوحده المحليه لقرية شباس الشهداء، وعدد من المهتمين بالشأن العام بالقرية والمهندسين بالسكة الحديد، و مسئولي التطوير وقسم التصميمات وقسم الإشارات وقسم الكباري بالسكة الحديد.

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