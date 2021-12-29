استشاري: الطب عالج 60% من حالات انعدام الحيوانات المنوية عند الرجل

كشف الدكتور ياسين الفقي، استشاري الذكورة والضعف الجنسي بمركز "مصر للذكورة"، أسباب انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي للرجل ، موضحا أنها أحد المشكلات الصعبة لدى المريض، مشيرا إلى أن هناك أملا بنسبة 60% لحل تلك المشكلة عند الرجال، مكملا أن الضغط النفسي أهم الأسباب في فشل الحقن المجهري.

وأضاف الدكتور ياسين الفقي استشاري ذكورة، خلال لقائه مع برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن انعدام الحيوانات المنوية سببه عيب خلقي في الخصيتين يولد به الرجل ، أو مشكلات في الغدة النخامية ، وتابع : "عندنا 50 % من المترددين علينا عندهم مشكلة في انعدام حيوانات منوية " .

ونوه استشاري الذكورة الدكتور ياسين الفقي الى أن العلاج الإشعاعي والكيماوي أحد أسباب انعدام الحيوانات المنوية بالسائل المنوي ، وكذلك إهمال مشكلة دوالي الخصيتين لفترة طويلة .