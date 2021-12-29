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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع تلميذ إثر انقلاب تروسيكل على الطريق الزراعي بسوهاج

أرشيفية
أرشيفية

لقي تلميذ في بداية العقد الثاني من العُمر، مصرعه؛ إثر حادث انقلاب دراجة نارية “تروسبكل” على الطريق الزراعي بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بانقلاب دراجة نارية "تروسيكل"، على الطريق الزراعي دائرة المركز، ووجود وفاة.

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وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير دراجة نارية "تروسيكل" قيادة المدعو “حمدي. ب - 12 عامًا - تلميذ بالصف السادس الابتدائي - ويقيم بذات الناحية”، اختلت عجلة القيادة بيده؛ ما أدى إلى انقلاب التروسيكل على جانب الطريق ووفاته.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج تلميذ انقلاب الزراعى تروسيكل

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