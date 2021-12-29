مبابي يكشف موقفه من الانضمام إلى ريال مدريد في يناير

كشف الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، موقفه من الانضمام لريال مدريد في يناير المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي، مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وألمح الفرنسي في أكثر من مرة أنه لا يرغب في تجديد تعاقده مع النادي الباريسي، للانتقال لريال مدريد.

وقال مبابي في تصريحات لشبكة "CNN": “لن أنضم إلى ريال مدريد في يناير، أنا سعيد في باريس سان جيرمان، وسأنهي الموسم بنسبة 100% كلاعب لـ ”بي إس جي"، سأبذل قصارى جهدي للفوز مع الفريق بكل الألقاب هذا الموسم.

وتابع عن مستقبله قائلًا: "ليس الوقت مناسبًا لي للتحدث عن ذلك. الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني هو الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. نحن مستعدون وأنا مستعد للعب وتقديم كل شيء لباريس سان جيرمان".

وارتبط اسم مبابي بتمثيل ريال مدريد للموسم الثاني على التوالي، وتقدم الميرنجي بعرض رسمي لضمه في الصيف الماضي، لكنه قوبل بالرفض من إدارة باريس سان جيرمان.

وينتظر ريال مدريد، الحصول على جهود كيليان مبابي، مجانًا في الصيف المقبل.