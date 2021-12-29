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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد برعي: القوافل الطبية المجانية لخدمة المناطق النائية معدومة الخدمات.. فيديو

القوافل العلاجية
القوافل العلاجية لخدمة أهالي قرى حياة كريمة

قال الدكتور أحمد برعي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إن الهدف من القوافل العلاجية هو توصيل الخدمات الصحية للمواطنين في المناطق النائية والمناطق البعيدة، والأكثر فقراً، والمناطق غير المتوافر بها الخدمات الصحية بشكل مكتمل، مثل مراكز المُدن.

وأضاف أحمد برعي خلال لقائه مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، أن هناك قرى متطرفة، ويكون بها عدد سكان قليل، وغير متوفر بها الخدمات الصحية، فتنتقل إليها عربات القوافل العلاجية، والمتمثلة في عيادات تخصصية، و خدمات تكاملية، وخدمات لصرف الأدوية، وعمل الفحوصات.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي أن العيادات التخصصية مثل: الجراحة، الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الرمد، الأسنان، المسالك، العظام، بالإضافة إلى عيادات متخصصة في عمل الفحوصات، مثل: معامل الطفيليات، معامل الدم، معامل الأشعة.

ونوه أحمد برعي أن الخدمات الصحية تنقسم إلى 3 أنواع، منها خدمات أساسية وهي التي تُنفذ في الوحدات والمراكز، والخدمات الثانوية هي التي تُنفذ في المستشفيات، والخدمات الثالثية هي التي تُنفذ في المراكز الطبية المتخصصة.

أحمد برعي القوافل الطبية المجانية خدمة أهالي القرى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي برنامج 8 الصبح

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