المؤبد لشخص أطلق النار على اليهود أثناء صلاتهم في أمريكا

حُكم بالسجن مدى الحياة على رجل من كاليفورنيا أطلق النار على كنيس يهودي ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم بجريمة الكراهية عام 2019 .

ووفقا لما نشرته NBC News، إن جون إيرنست ، 22 عامًا ، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 30 عامًا بتهمة الهجوم على حاباد بواي في اليوم الأخير من عيد الفصح في مارس 2019.

وكان قد حُكم عليه بالفعل بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط في محكمة مقاطعة سان دييغو العليا في سبتمبر بعد إقراره بالذنب في تهم رسمية.



وبداية القصة، عندما دخل إيرنست إلى الكنيس اليهودي في بواي ، شمال سان دييغو ، في 27 أبريل 2019 ، وفتح النار من بندقية نصف آلية.

قتل المتهم كلا من لوري جيلبرت كاي ، 60 عامًا ، وأصاب الحاخام ، فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات وعمها قبل الفرار.

ثم اتصل إيرنست برقم 911 وقال إنه كان مطلق النار ، حسبما قال مسؤولون. كما كتب بيانًا مليئًا بالكراهية نُشر على الإنترنت قبل الهجوم.