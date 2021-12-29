حادث مرعب.. شاحنة كبيرة تصطدم بـ 17سيارة داخل ساحة انتظار.. صور

شهدت إحدى ساحات الانتظار أمام فندق شهير في مدينة دونكاستر ‏بجنوب مقاطعة يوركشاير البريطانية حادثا مروعا.

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية فإن شاحنة كبيرة اصطدمت بحوالي 17 سيارة مما أسفر عن ضرر كبير بهذه السيارات.

وأظهرت مجموعة من الصور جانبا من الضرر اللاحق بالسيارات نتيجة اصطدام الشاحنة الضخمة خارج Premier Inn.

وأصيب في الحادث المؤلم صاحب الشاحنة الكبيرة حسب تم نقله على الفور إلى أقرب مستشفي في مدينة دونكاستر.

وقال رجال الشرطة لصحيفة The Sun Online إنه لم يصب أي ضيوف ولم يلحق بالفندق أو المطعم أي ضرر.

وأضاف متحدث باسم شرطة جنوب يوركشاير: «تم استدعاء الشرطة قبل الساعة السابعة صباحًا بقليل عن خروج شاحنة من الطريق واصطدامها بمركبات ثابتة».

وتابع: «نقل سائق الشاحنة إلى المستشفي، ولا يُعتقد أن إصاباته خطيرة، فيما لم يبلغ عن إصابات أخرى».